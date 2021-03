Почему вбросы армянских ресурсов угрожают безопасности Карабаха

Ереван, 24 марта. Армянские Telegram-каналы распространили сообщение под заголовком «Ильхам Алиев пригрозил России и Армении разорвать мирный договор в Нагорном Карабахе». При этом в качестве источника указывается вьетнамский ресурс Soha.

Примечательно, что в самой статье не говорится о разрыве мирного соглашения Алиевым, хотя армянские каналы приводят ее в качестве доказательства обратного. Публикация Soha посвящена взаимным претензиям Армении и Азербайджана, а также трудностям мирного урегулирования.

Очевидно, что администрация этих каналов прибегла к фальсификации, целью которой является дискредитация Алиева и порча отношений между Баку и Москвой.

Тем временем, подобные «фейки» могут нести угрозу Нагорному Карабаху, безопасность которого обеспечивается российскими миротворцами. Нагнетание негативного фона вокруг соглашения потенциально ведет к проблемам после 2025 года, когда заканчивается срок договора о прекращении огня.

В случае вывода миротворческого контингента из региона он снова окажется на грани войны, к которой Армения подготовиться не успеет. Дело в том, что армянские вооруженные силы понесли тяжелые потери, компенсация которых потребует вложения миллиардов долларов. Это невозможно с учетом глубокого экономико-политического кризиса, в котором страна оказалась после поражения в карабахском конфликте.

#armenianbreakingnews #YerevanProtests :#Police reinforcements are brought from other regions to #Yerevan, All entrances to the parliament are now blocked.

The police are in full protective anti-riot gear, unlike our heroes in #Artsakh.

The video is taken an hour ago.#Armenia pic.twitter.com/WGDzYmE5mt