Почему вбросы армянских ресурсов угрожают безопасности Карабаха

Ереван, 24 марта. Армянские Telegram-каналы распространили сообщение под заголовком «Ильхам Алиев пригрозил России и Армении разорвать мирный договор в Нагорном Карабахе». При этом в качестве источника указывается вьетнамский ресурс Soha.

Примечательно, что в самой статье не говорится о разрыве мирного соглашения Алиевым, хотя армянские каналы приводят ее в качестве доказательства обратного. Публикация Soha посвящена взаимным претензиям Армении и Азербайджана, а также трудностям мирного урегулирования.

Очевидно, что администрация этих каналов прибегла к фальсификации, целью которой является дискредитация Алиева и порча отношений между Баку и Москвой.

Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azéri Ilham Aliev https://t.co/Kn3xPwDEHk pic.twitter.com/jniKl0tnkU — Nouvelles d'Arménie (@armenews_NAM) March 12, 2021

Тем временем, подобные «фейки» могут нести угрозу Нагорному Карабаху, безопасность которого обеспечивается российскими миротворцами. Нагнетание негативного фона вокруг соглашения потенциально ведет к проблемам после 2025 года, когда заканчивается срок договора о прекращении огня.

В случае вывода миротворческого контингента из региона он снова окажется на грани войны, к которой Армения подготовиться не успеет. Дело в том, что армянские вооруженные силы понесли тяжелые потери, компенсация которых потребует вложения миллиардов долларов. Это невозможно с учетом глубокого экономико-политического кризиса, в котором страна оказалась после поражения в карабахском конфликте.

#armenianbreakingnews #YerevanProtests :#Police reinforcements are brought from other regions to #Yerevan, All entrances to the parliament are now blocked.

The police are in full protective anti-riot gear, unlike our heroes in #Artsakh.

The video is taken an hour ago.#Armenia pic.twitter.com/WGDzYmE5mt — ArmenianBreakingNews (@Armbreakingnews) March 9, 2021

Сам же премьер-министр Армении Никол Пашинян официально заявил о 3250 погибших из состава ВС Армении. При этом 189 семей до сих пор ожидают результатов экспертизы ДНК для установления личностей погибших родственников. Также предстоит уточнить список пропавших без вести в ходе боевых действий. Впрочем, по словам чиновника, в случае выяснения новых обстоятельств количество погибших не превысит четырех тысяч.

В настоящий момент в армянском обществе наблюдается всплеск реваншистских настроений, связанных с потерей территории и прибытием беженцев. Однако государство не способно к новому военному противостоянию с Азербайджаном.

Таким образом, армянские интернет-ресурсы играют на лишение российских миротворцев оснований для пребывания в регионе. «Борьба» с Алиевым подобными методами является нелогичным стремлением к «Пирровой победе», которая, как известно, хуже войны.

В сентябре 2020 года конфликт в очередной раз перешел в военную фазу, продлившуюся шесть недель и окончившуюся стратегическим поражением армянской армии. 10 ноября 2020 было опубликовано совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий в регионе.