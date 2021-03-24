В Минздраве РФ оценили реакцию организма онкологических больных на вакцину от COVID-19

Москва, 24 марта. Онкологические больные переносят вакцинацию от новой коронавирусной инфекции хорошо и почти без побочных эффектов.

Однако перед прививкой все же следует посоветоваться с врачом. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн.

«И вот с такой длительной ремиссией, как десять лет, можно делать», — отметил он.

При длительной стабилизации и ремиссии больные переносят вакцинацию достойно, почти без осложнений, добавил Каприн. Но только онколог может определить, насколько ремиссия стойкая.

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее уже заявлял, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не имеет противопоказаний для применения у людей с онкологическими заболеваниями. Исключение составляют те случаи, когда пациент проходит химиотерапию.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников перечислил самые распространенные причины развития рака. По его словам, каждый пятый случай развития онкологического заболевания происходит из-за неправильного питания.