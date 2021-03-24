Психолог пояснила, что стоит за нашим интересом к историям о маньяках

Американский актер Эван Питерс сыграет серийного убийцу Джеффри Дамера. Проектом под названием «Монстр: История Джеффри Дамера» (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) займется Райан Мерфи, создатель культовой «Американской истории ужасов». Сериал выйдет на платформе Netflix.

Имя Джеффри Дамера вписано жирным шрифтом в историю американских преступлений: в период между 1978 и 1991 годами его жертвами стали 17 юношей и мужчин. После поимки суд приговорил Дамера к пятнадцати пожизненным срокам, однако он был убит в тюрьме другим заключенным в 1994 году.

История маньяка стала объектом интереса многих авторов. Помимо документальных лент, биографических книг и графического романа, в 2017 году на экраны вышел художественный фильм «Мой друг Дамер» режиссера Маркса Майерса.

Фигура Джеффри Дамера — одна из самых заметных в плеяде серийных убийц, ставших за последние десятилетия полноценными героями массовой культуры. Интерес к ужасающему образу, часто основанному на личности реальной, не пропадает и сегодня. Раз за разом творцы переосмысляют истории реальных или вымышленных убийц, а мы раз за разом наблюдаем за этим на экранах кинотеатров или своих ноутбуков.

О том, что стоит за интересом публики к настолько кошмарным историям, корреспондент ФАН поговорил с клиническим психологом Наталией Невярович.

«Мы получаем тот же эффект, что и дети, слушающие страшилки. Таким образом происходит формирование копинг-стратегий. Когда есть нечто страшнее, чем твоя жизнь, это помогает рестимулировать все имеющиеся в данный момент чувства», — рассказывает специалист.

Термин «копинг-стратегия» отсылает нас к более распространенному понятию под названием «переживание». Это своеобразный механизм борьбы со стрессовой ситуацией и попытка снизить степень ее воздействия на психику человека. В жизни мы пользуемся копинг-стратегиями постоянно, даже не осознавая этого.

Вопрос вот в чем: может ли увлечение таким контентом, особенно с яркой визуальной составляющей, воздействовать на поведение и коммуникацию с другими людьми? На этот вопрос однозначного ответа нет, ведь, по словам эксперта, пагубно или благотворно на человека может влиять абсолютно все, что его окружает.

В пределах того же вопроса лежит и обеспокоенность многих родителей тем, что такое шоу может посмотреть их ребенок, чья психика еще неустойчива и формируется.

«Дело в том, что сегодня в детской субкультуре нет навыка рассказывания страшных историй. И альтернативой этому является интерес детей к криминальной хронике, просматриванию фото с мест происшествий. А ребенку нужно испугаться для того, чтобы мобилизироваться», — говорит психолог.

Многие специалисты действительно отмечают, что развитие эмоциональной сферы — важный этап на пути общего развития ребенка. А страх и переживание негативных ощущений — неотъемлемая часть любой человеческой жизни. Значит ли это, что ужасы не противопоказаны детям и подросткам? Определенно нет.

Отметим, что сериал, по замыслу создателей, сфокусируется на точках зрения пострадавших от рук Джеффри Дамера и поднимет тему некомпетентности полиции, расследовавшей дело. Известно, что преступника несколько раз задерживали и отпускали, признав его вменяемость, что определенно повлияло на многолетнюю продолжительность серии убийств.

О производственных сроках и дате премьеры пока не сообщалось.