Власти Дагестана намерены сменить подрядчика на проблемном объекте в Избербаше

Махачкала, 24 марта. В дагестанском Избербаше второй год срываются сроки строительства детского сада. Возведение объекта профинансировано в полном объеме, однако его готовность на сегодняшний день составляет лишь 15%.

По информации регионального правительства, строительство детского сада на 250 мест в Избербаше должно было завершиться в конце 2020 года. Однако работы были перенесены на 2021 год. Новые сроки окончания строительства установлены на конец текущего года.

Представитель подрядной организации в беседе с премьер-министром Дагестана Абдулпатахом Амирхановым заявил, что перед ним поставлена задача завершить работы к сентябрю. В то же время он добавил, что детсад удастся ввести в эксплуатацию лишь в 2022 году. На вопрос председателя правительства о финансировании он ответил, что с этим все в порядке.

«С финансированием у нас все нормально, проблем никаких нет. Объект сдаем окончательно в феврале 2022 года, но мое руководство дает задание полностью завершить строительные работы до сентября», — сказал представитель строительной организации.

Амирханов поручил своему первому заместителю Батыру Эмееву обеспечить регулярный контроль за ходом работ на объекте. Также в правительстве в настоящее время выясняют, с чем связано затягивание сроков возведения детсада.

«В настоящее время работы на стройплощадке ведутся, строительная готовность составляет около 15%. Подрядчик обещает завершить все работы до конца текущего года. Премьер-министр поручил обеспечить ежемесячные инспекционные выезды на объект», — отметили в пресс-службе регионального кабинета министров.

Уже в беседе с журналистами Эмеев сообщил, что решение по объекту в Избербаше будет принято в течение недели. По его словам, велика вероятность того, что будет заменен подрядчик.

«Это у нас проблемный объект. Мы обязательно в этом году должны его завершить. В течение недели мы примем решение, скорее всего, это будет смена подрядной организации, которая уже более серьезно и ответственно подойдет к работе», — сказал первый вице-премьер.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил ответственным лицам выкупить у местного предпринимателя построенный им детский сад в Хасавюрте. Поставленный руководителем республики срок истекает в конце марта.