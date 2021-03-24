Как в ЛНР делают товары для людей с особыми потребностями

Луганск, 24 марта. Протезно-ортопедический завод в Луганске по-своему уникальное предприятие. Это не обычное производство обуви: каждая пара создается по индивидуальному заказу и является единственной в своем роде. Подробности — в материале ФАН.

Затяжчик обуви ГУП ЛНР «Протезно-ортопедический завод» Эдуард Фатеев работает на заводе не первый год, и именно в его руках нестандартные заготовки превращаются в настоящую обувь.

«Раскройщики кроят, колодочники подбирают колодки, каждому человеку делается индивидуальная колодка, дальше шьется модель, а мы уже затягиваем, и получается 70 процентов готовой обуви. Потом сдаем на наложку подошвы, и там ее клеят», — рассказал он.

Предприятие производит необходимые предметы и товары для людей с особыми потребностями уже 75 лет. И это не только обувь.

«Сейчас произошла сборка культепротеза: культеприемник, коленный узел, несущий узел, стопа. Это как конструктор — когда вместе собрано, получается протез. То есть при человеке, при примерке конкретно под него подстраивают протез, и тогда мы делаем уже окончательную сборку, ставим винты на герметик, чтобы ничего не раскручивалось», — объяснил механик по сборке протезов Александр Сафонов.

На заводе уважают рабочие традиции, но не стоят на месте: совсем недавно закупили новое оборудование, вводят ноу-хау в работе, уделяют немалое внимание и обучению сотрудников.

«Я держу в руках культеприемник, изготовленный по новой технологии для нашего завода. Два года подряд наши партнеры из Российской Федерации приезжают сюда к концу года, они помогают нам изготовить этот протез. Мы формируем группы обучения, и люди получают всю новую информацию, им выдают сертификаты по изготовлению данной продукции», — пояснил врио директора ГУП ЛНР «Протезно-ортопедический завод» Сергей Максимов.

Донбасс — край шахт и промышленных предприятий. Из-за опасности данных производств людей, которые нуждаются в продукции завода, всегда было немало. Усугубили ситуацию и военные действия. Иван Царик — модельер-раскройщик, на предприятие его привел случай, к сожалению, несчастный — минно-взрывная травма и потеря ноги. Он приехал за протезом, а через какое-то время устроился сюда работать.

«Тут нужен творческий подход, потому что каждая модель отличается от предыдущей. Вот бабуши — это вообще нестандартная модель. Каждую модель нужно делать определенно и под правую, и под левую ногу. Конечно, раньше как-то не задумывался над этим, а когда видишь, сколько людей нуждается в этом, тем более сейчас, в послевоенное время. Конечно, эта работа очень важна и востребована. Коллектив и начальство очень хорошие», — отметил Иван Царик.

На заводе трудится около 80 человек. Коллектив слаженный, случайных людей и текучки практически нет, четкое распределение по видам работы. Каждый занимается своим делом. Начальник обувного участка Надежда Самойлова сменила в этом цеху свою маму и сейчас сама уже стала наставницей для молодых сотрудников.

«Мама работала модельером-раскройщиком. Больше 30 лет проработала на этом предприятии. Мы помним о наших сотрудниках, наставниках, учителях, которые всему этому обучили», — делится воспоминаниями она.

Главный принцип предприятия — работа для людей. Техник-протезист Светлана Величко трудится здесь уже 51 год и знает, что к каждому необходим индивидуальный подход.

«Я техник, снимаю размеры, по ним завод изготавливает ту или иную продукцию. Все зависит от правильности снятия размеров, каждому человеку нужно уделить свое внимание, а не просто по шаблону. Нельзя всех под одну гребенку. Это не автоматы, нет двух одинаковых, к каждому свой подход», — поясняет она.

Стоит отметить, что свою продукцию завод предоставляет бесплатно, ведь все затраты берет на себя государство. И человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, здесь всегда может рассчитывать на помощь.