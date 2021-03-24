Сразу две массовые аварии произошли в Волгоградской области

Волгоград, 24 марта. Более десятка машин пострадали от массового столкновения под Волгоградом. Таких аварий было две, они произошли друг за другом практически в одном и том же месте.

Череда ДТП произошла на 561-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. По информации от Госавтоинспекции, виновником первой аварии стал 47-летний водитель грузовика, который не смог выдержать положенную дистанцию, и въехал в фуру. В результате машины по очереди стали наезжать друг на друга, что привело к массовому дорожно-транспортному происшествию.

Похожая ситуация на дороге неподалеку случилась несколько позднее. Там столкнулись четыре автомобиля из-за 48-летнего водителя иномарки «Мерседес». Уточняется, что он не рассчитал дистанцию и ударил несколько грузовиков одновременно, один из которых ушел в кювет. Водителя иномарки госпитализировали.

На трассе в Оренбургской области столкнулись восемь автомобилей, сообщал сайт 360tv.ru.