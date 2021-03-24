Дочь Волочковой пожаловалась на лживые публикации в СМИ

Москва, 24 марта. Дочь балерины Анастасии Волочковой от бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна пожаловалась на недостоверные публикации в СМИ.

Наследница балерины ведет собственную страницу в Instagram, на которой рассказывает о книгах. Судя по всему, 15-летняя девушка по-настоящему увлечена чтением. Кроме того, иногда Волочкова-младшая составляет свои рейтинги фильмов.

Однако на этот раз Ариадна выложила Stories, которая никак не связана с ее увлечениями. Дочь Волочковой возмутила лживая публикация одного из изданий. В материале рассказывается, как наследница балерины вышла вместе с матерью на сцену и исполнила песню на французском языке.

Автор публикации перепутал возраст Ариадны и указал, что дочь Волочковой якобы решила стать певицей, а сама балерина будто бы поставила танец для выступления. Девушка опубликовала скрин текста и подчеркнула ошибки красным цветом, о чем также сообщал портал «Дни.ру».

«Осведомленность 100% (нет)», — написала Ариадна.

Дочь Анастасии не живет с матерью, поскольку ей тяжело добираться из загородного дома балерины до школы. Ариадна учится в престижном лицее, что не мешает ей самостоятельно зарабатывать. Девушка получает доходы от размещения рекламы в Instagram.