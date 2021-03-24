Мария Порошина порадовала поклонников фото с темнокожим ребенком

Москва, 24 марта. Известная актриса Мария Порошина порадовала поклонников фотографиями с отдыха. Летние снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Отдых явно идет звезде на пользу. Поклонники отметили, что на курорте их кумир выглядит как минимум на десять — пятнадцать лет моложе. Всему виной жаркий морской климат и короткая стрижка, которую артистка сделала еще до Нового года. На первой фотографии звезда сериала «Всегда говори всегда» позирует в купальнике рядом с чернокожей девочкой.

«Пусть всегда будет Солнце», — подписала лаконично серию фотографий артистка.

Фолловеры отметили, что Порошиной нужно чаще бывать на отдыхе, поскольку давно не видели ее такой посвежевшей и счастливой. Многие стали интересоваться, что за ребенок так фотогенично позирует со звездой.

«Это ваш ребенок?)) Мария так похорошела от солнышка и моря, прям завидую вам»; «Очаровательная и как всегда прекрасная. Спасибо, что иногда радуете нас фотографиями»; «Вы наконец показали сына и он у вас темненький такой?)))» — шутливо поинтересовались пользователи соцсети.

Порошина редко делится подробностями личной жизни в Сети, сообщает «Мир 24». Недавно телезвезда опубликовала снимок без привычного яркого макияжа, а ее лицо показалось непривычно осунувшимся и сильно похудевшим. На снимке звезда позирует в бане вместе со старшими дочерьми. Поклонники забеспокоились, что их кумир заболела и посоветовали срочно поехать отдыхать. Видимо, именно их совету и последовала актриса.