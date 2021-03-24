«Россия не начнет войну, это точно»: Норкин осадил зарвавшегося Гордона

Москва, 24 марта. В новом выпуске популярного политического ток-шоу «Место встречи» ведущий Андрей Норкин заговорил о Донбассе. Актуальность данной темы на сегодня связана с тем, что Киев высказался о необходимости возобновления военных действий в регионе, пишет «ПолитПазл».

По его мнению, таким образом проблема будет наконец решена. Несмотря на то, что весомая часть украинских специалистов уверена в том, что русские на войне своих не бросят и в случае необходимости в Донецкую и Луганскую народные республики будут введены российские войска.

Но популярный на Украине журналист Дмитрий Гордон имеет свой взгляд на ситуацию. Накануне он заявил, что Москве данный конфликт не нужен и она будет держаться от него подальше. По его мнению, российская армия слишком слаба и вряд ли она сможет решить даже самые простые боевые задачи. Гордон уверен, что Россия в данном случае понесет огромные потери. Украинский ведущий, очевидно возомнив себя военным экспертом, указал на то, что для оккупации всей Украины потребуется гораздо больше военнослужащих, чем есть у ВС РФ. Также Гордон напомнил, что на Украине вязли даже немцы.

Андрей Норкин, комментируя безосновательное заявление журналиста, отметил, что Гордон не первый раз «предрекает апокалиптические вещи», которые в итоге приходилось сдвигать по срокам, а многие из них так и не произошли.

«Чего только стоят его многочисленные высказывания о невозможности строительства Крымского моста и переносе чемпионата мира по футболу 2018 года из России в другую страну. Я задаюсь вопросом, зачем нужно оккупировать Украину. Может, ему хочется? Я не знаю. Единственное, с чем здесь можно согласиться — что Россия, конечно, не начнет войну. Это точно», — заявил Норкин в эфире программы «Место встречи».

Ранее ФАН писал о курьезном случае, когда украинская журналистка запуталась в «наемниках» в Донбассе и Крыму. Журналистка прокомментировала появившуюся в киевском метрополитене рекламу телеканала, на котором она работает, с надписью «Включай 5-й! Москалей это бесит».