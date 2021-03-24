Киркоров опубликовал архивные фото в честь дня рождения Буйнова

Москва, 24 марта. Трогательное поздравление в адрес певца Александра Буйнова опубликовал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в Instagram.

Трогательные поздравления в адрес именинника певец сопроводил видео, в котором собрал архивные фотографии вместе с артистом. На каждом кадре запечатлен памятный момент их дружбы. В качестве музыкального сопровождения Киркоров выбрал свою композицию.

«С днем рождения! Мы дружим с тобой вот уже 30 лет! И я всегда поражаюсь твоей силе духа, бодрости, оптимизму. Желаю крепчайшего здоровья, безоблачных будней, больше моментов счастья, всегда приподнятого настроения», — написал артист.

Киркоров добавил, что желает своему другу Буйнову размеренной жизни с супругой Аленой, но при этом, чтобы им хватало сил и времени на веселые приключения.

В честь праздника, о котором подробнее сообщал RT, к поздравлениям присоединилась и бывшая супруга Киркорова Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. В честь 71-летия известного исполнителя артистка выложила снимок, на котором прижимается к груди Буйнова. Певица пожелала имениннику долгих лет жизни на радость всем тем, кто его любит и ценит.