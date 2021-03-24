Убийство в Злитене и первое заседание нового кабмина в Триполи — что произошло в Ливии 24 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 24 марта 2021 года.

Происшествия

Конфликт между двумя семьями в районе Сук ат-Тулата в городе Злитен из-за земельного участка завершился убийством молодого человека по имени Фарадж Каджум. Подробности инцидента не сообщаются.

Похищение Абдель Али Хабуни

Члены группировки из Аз-Завии неподалеку от города Аль-Джамиль задержали путешественника Абдель Али Хабуни, направлявшегося на верблюде из населенного пункта Мусаид в Рас-Джадир с призывом к примирению.

اعتقلت ميليشيات محلية في مدينة الزاوية الليبية الرحالة وداعية السلام الليبي #عبدالعالي_الحبوني، منهية بذلك رحلته التي بدأت قبل قرابة شهر للدعوة إلى السلام ونبذ الاقتتالhttps://t.co/rketW3LKgI — إرم نيوز (@EremNews) March 23, 2021

Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии осудила похищение путешественника Абдель Али Хабуни группировкой из Аз-Завии. Правозащитники призвали МВД переходного Правительства национального единства срочно обратить внимание на этот инцидент.

Позднее информационное агентство Al-Marsad опубликовало фотографию освобожденного Хабуни вместе с главой Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри.

الحمد لله علي السلامة الرحال عبدالعالي الصائغ الحبوني ويعوضك الله خير في رفيق السلام pic.twitter.com/mOQGWy8NXe — Hamad Jaballah Etohami (@HamadGelgaf) March 24, 2021

Политика

Новый кабинет министров, возглавляемый премьером Абд аль-Хамидом Дабибой, провел свое первое регулярное заседание в Триполи.

Министр местного самоуправления Бадруддин Садик Туми заявил, что переходное Правительство национального единства работает над предоставлением муниципалитетам возможности распоряжаться собственными доходами. Чиновник подчеркнул важность децентрализации власти, объяснив, что это является одной из приоритетных задач его ведомства.

Представители юридического комитета Форума политического диалога призвали Миссию ООН по поддержке в Ливии созвать заседание для утверждения подготовленной ими конституционной основы для проведения выборов 24 декабря 2021 года.

Франция откроет посольство в Триполи спустя шесть лет после прекращения его деятельности в 2014 году из соображений безопасности. Об этом заявил лидер европейского государства Эммануэль Макрон на встрече с главой Президентского совета Ливии Мухаммадом Юнисом аль-Манфи в Елисейском дворце.

#Libya France to reopen Tripoli embassy on Monday. (Reuters) https://t.co/4PqERUw6TW — Chris Stephen (@reportingLibya) March 24, 2021

В Госдепартаменте США также сообщили о планах открыть посольство в Ливии, как только будут созданы соответствующие условия безопасности.

В Госдепартаменте США также сообщили о планах открыть посольство в Ливии, как только будут созданы соответствующие условия безопасности.

رئيس الوزراء الإيطالي يقول إنه سيزور ليبيا في الأسبوع الأول من أبريل — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) March 24, 2021

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует прогресс в урегулировании кризиса в Ливии, и готов оказать стране поддержку, когда это представится возможным.

#Arraed_News

The Secretary-General of NATO, “Jens Stoltenberg,” expressed the Alliance’s readiness to provide capabilities to assist Libya when conditions on the ground permit.#Libyahttps://t.co/gwqhqB1Syl — Arraed LG+ (@ArraedLG) March 24, 2021

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Западного региона генерал-лейтенант Мухаммад Хаддад обсудил с заместителем главы Президентского совета Абдаллой Лафи военную обстановку, вопросы безопасности, а также механизмы координации между силовыми подразделениями и воинскими частями.

Экономика

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии Мустафа Санала объявил о запуске проекта по обучению молодых специалистов, проживающих в районах добычи «черного золота». Подготовка кадров пройдет в сотрудничестве с Министерством труда в рамках государственной программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса на базе шести месторождений.

Деятельность силовых структур

Автомобили Службы поддержания стабильности, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, въехали в центр города Аль-Аджилят.

Силы 444-й бригады вооруженных сил Западного региона провели операцию по ликвидации логова контрабандистов в районе Аш-Шварейф, расположенном на юго-востоке от столицы. Мероприятие прошло в рамках борьбы с преступностью.

Общество

Начальник оперативного штаба вооруженных сил (Триполи) по Сирту и Аль-Джуфре бригадный генерал Ибрагим Бейт Маль заявил, что подконтрольные ему подразделения ожидают, «когда другая сторона предпримет практические шаги и жесты доброй воли в отношении открытия шоссе Тарик ас-Сахили». При этом командование ВС Западного региона обещало возобновить движение по автодороге еще 7 марта.

بيت المال: ننتظر خطوات عملية من الطرف الآخر لفتح الطريق الساحلي

https://t.co/M1g9NcH5YT#ليبيا pic.twitter.com/ciWl591Qf4 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 24, 2021

Глава Центрального банка Садик аль-Кабир обсудил с руководителем миссии Всемирной организации здравоохранения в Ливии Элизабет Хоффман трудности, с которыми сталкиваются сотрудники ВОЗ в стране, и пути их преодоления.