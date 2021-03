Убийство в Злитене и первое заседание нового кабмина в Триполи — что произошло в Ливии 24 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 24 марта 2021 года.

Конфликт между двумя семьями в районе Сук ат-Тулата в городе Злитен из-за земельного участка завершился убийством молодого человека по имени Фарадж Каджум. Подробности инцидента не сообщаются.

Члены группировки из Аз-Завии неподалеку от города Аль-Джамиль задержали путешественника Абдель Али Хабуни, направлявшегося на верблюде из населенного пункта Мусаид в Рас-Джадир с призывом к примирению.

Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии осудила похищение путешественника Абдель Али Хабуни группировкой из Аз-Завии. Правозащитники призвали МВД переходного Правительства национального единства срочно обратить внимание на этот инцидент.

Позднее информационное агентство Al-Marsad опубликовало фотографию освобожденного Хабуни вместе с главой Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри.

Новый кабинет министров, возглавляемый премьером Абд аль-Хамидом Дабибой, провел свое первое регулярное заседание в Триполи.

Министр местного самоуправления Бадруддин Садик Туми заявил, что переходное Правительство национального единства работает над предоставлением муниципалитетам возможности распоряжаться собственными доходами. Чиновник подчеркнул важность децентрализации власти, объяснив, что это является одной из приоритетных задач его ведомства.

Представители юридического комитета Форума политического диалога призвали Миссию ООН по поддержке в Ливии созвать заседание для утверждения подготовленной ими конституционной основы для проведения выборов 24 декабря 2021 года.

Франция откроет посольство в Триполи спустя шесть лет после прекращения его деятельности в 2014 году из соображений безопасности. Об этом заявил лидер европейского государства Эммануэль Макрон на встрече с главой Президентского совета Ливии Мухаммадом Юнисом аль-Манфи в Елисейском дворце.

В Госдепартаменте США также сообщили о планах открыть посольство в Ливии, как только будут созданы соответствующие условия безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует прогресс в урегулировании кризиса в Ливии, и готов оказать стране поддержку, когда это представится возможным.

