Слитки из ниоткуда: как Уганда стала центром отмывания нелегально добытого золота

Правительство Уганды запланировало аэромагнитную съемку региона Карамоджа на северо-востоке страны. В результате мероприятия планируется уточнить данные о залежах полезных ископаемых. В первую очередь — золота.

В последние годы Уганда демонстрирует уверенный рост экспорта драгоценного металла, но добыча золота не поспевает за объемами его вывоза.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, откуда Уганда получает дополнительное сырье, а главное — как это влияет на обстановку в центральноафриканском регионе.

Ресурс из ниоткуда

Министр энергетики и минеральных ресурсов Уганды Мари Китуту заявила, что анализ данных магнитной разведки о природных богатствах региона Карамоджа завершится в следующем году. Проведение исследования призвано повысить доверие инвесторов к горнодобывающей промышленности африканской страны и стимулировать дальнейшее развитие отрасли.

В первую очередь речь идет об уточнении имеющихся запасов золота, вывоз которого приносит стране больше, чем продажа кофе. За последние три года Уганда добилась троекратного роста экспорта желтого металла. В 2020 году этот показатель превысил 34 тонны.

Основным предприятием, занимающимся обработкой золотоносной руды, является African Gold Refinery (AGR) в городе Энтеббе неподалеку от столицы страны. Завод, построенный бельгийским инвестором Аленом Гетцем в 2016 году, отвечает планам президента Уганды Йовери Мусевени по привлечению иностранного капитала в горнодобывающий сектор республики.

Участие AGR в наращивании экспорта золота бесспорно, но ресурсы, которые поступают на предприятие для переработки, зачастую добываются кустарным способом и не сопровождаются достоверными документами. Сам Ален Гетц считает, что такая схема дублирует операции, которые проводят европейские государства. К примеру, Швейцария не добывает золото, которое обрабатывается на местных заводах, но претензий к этому у международной общественности нет.

Золото ДРК

Эксперты ООН считают, что большая часть золота, обрабатываемого угандийским заводом приходит из регионов Южное Киву и Итури в восточной части ДРК. Махинации с маркировкой партий и расчеты наличными помогают контрабандистам скрыть происхождение сырья, поставляемого в Уганду.

После переработки в AGR золото превращается в аккуратные слитки, и отследить источник их происхождения уже не представляется возможным. Впоследствии металл экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, где окончательно легализуется.

Деньги для боевиков

Зачастую незаконная добыча золота в Демократической Республике Конго осуществляется в двух восточных провинциях: Итури и Южное Киву. В этом регионе действуют многочисленные формирования боевиков, крупнейшим из которых является группировка «Союзные демократические силы» (ADF).

Радикальные исламисты, вступившие в ее ряды, пришли в ДРК из Уганды еще в середине 90-х годов прошлого века и обосновались в Северном Киву.

В результате деятельности бандитов только за 2020 год в трех восточных провинциях погибли более двух тысяч человек. Последняя атака зафиксирована 15 марта в деревне Булонго.

Несмотря на усилия армии ДРК и миротворческого контингента ООН, справиться с боевиками не удается. Во многом это происходит благодаря контрабанде золота, приносящей экстремистам необходимые средства.

Затруднить жизнь бандитам могло бы строгое отслеживание источника ресурсов для золотообрабатывающих предприятий в Уганде, однако правительство в Кампале не заинтересовано в подобных действиях, так как это повлияет на экспортные доходы республики.

При этом президент Уганды Йовери Мусевени, переизбравшийся в январе на шестой срок подряд, является выходцем из западной части страны. Глава государства регулярно сталкивается с обвинениями в трайбализме, и нельзя исключать, что кто-либо из его ставленников заинтересован в продолжении нелегальных поставок золотой руды из ДРК.

Георазведка как прикрытие

Экспорт золота приносит существенный доход Уганде, но регулярные обвинения в нелегальном обороте золотоносного сырья наносят урон репутации республики. Это вызывает недоверие со стороны инвесторов, которые не хотят вкладываться в подозрительные предприятия.

Однако запланированная аэромагнитная разведка в регионе Карамоджа, расположенном на противоположном от границ с ДРК конце страны, может изменить положение. Доказанные запасы золота станут достойным основанием для привлечения инвестиций, а расположение запасов избавит от ненужных ассоциаций с боевиками из ДРК.

При этом поставки неподотчетного золота из Итури и Южного Киву могут сохраняться, но будут находиться в тени легальной золотодобычи. Таким образом, Уганда останется промежуточным пунктом легализации незаконно добытого золота, но получит возможность оправдывать растущий экспорт драгоценного металла.