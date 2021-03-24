Подписчики не узнали «похожего на мужика» Гогена Солнцева

Москва, 24 марта. Шоумен и блогер Гоген Солнцев кардинально преобразился и поразил поклонников новым образом. Фанаты не смогли узнать знаменитость с новой прической.

Солнцев всегда славился эпатажной внешностью — шоумен носил длинные волосы, которые иногда красил в яркий цвет, а также не пренебрегал макияжем. Однако на этот раз блогер внезапно опубликовал в Instagram фото, на котором он предстал перед поклонниками с новой стрижкой, в прямоугольных очках и с щетиной. Солнцев немного порассуждал о новостных заголовках, в которых сообщается о драках и агрессивном поведении.

«Неужто у людей полетела кукушка на почве долго не приходящей весны?» — написал шоумен.

Многие подписчики блогера напомнили ему, что он сам не отличается пристойным и скромным поведением. Другие поклонники обратили внимание на непривычную внешность Солнцева. Пользователи соцсети отметили, что теперь шоумен больше похож на представителя сильного пола, передает «Дни.ру».

«Батюшки, на мужика стал похож»; «Гоген, да тебя не узнать!»; «Тебе так очень идет»; «Ваш образ, на мой взгляд, очень хорош. В нем появилась брутальность, мужская энергетика и налет легкой задумчивости», — написали комментаторы.

Подруга Гогена Солнцева недавно рассказала о его отношениях с телеведущей Даной Борисовой. По словам приятельницы, звезда «Армейского магазина» пыталась уложить шоумена в постель.