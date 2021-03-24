Жена Погребняка невзлюбила Бузову в их первую встречу

Москва, 24 марта. Жена футболиста Павла Погребняка Мария уже несколько лет дружит с певицей Ольгой Бузовой. Девушки трепетно относятся друг к другу и ценят свою дружбу.

Подруги познакомились десять лет назад в Германии. В то время супруг Марии выступал за немецкий клуб «Штутгарт», а звезда «Дома-2» приехала в страну, чтобы навестить тогдашнего возлюбленного Дмитрия Тарасова.

По словам Погребняк, она, встретившись с Бузовой, невзлюбила ее. Мария приревновала к Ольге свою компанию, поскольку знаменитость была очень яркой и стильной девушкой. Но звездам все же удалось подружиться.

Для Погребняк дружба с Бузовой — настоящее сокровище. Она объяснила, что звезда всегда готова прийти на помощь. Но куда более ценно то, что Бузова искренне радуется успехам подруги.

«Почти все готовы поддержать тебя в минуты горести, но мало кто может порадоваться твоим успехам. Оля всегда поддерживает меня, а я ее. Мы 24/7 на связи. За десять лет она стала звездой номер один в стране, но сама не изменилась. Не словила звездную болезнь», — рассказала Погребняк в разговоре с Kp.ru.

С большой любовью к Погребняк относится и Бузова. Она нередко публикует фото со своей подругой и с восторгом рассказывает о ней.