Росстат озвучил данные о недельной инфляции в России

Москва, 24 марта. Инфляция ускорилась в России в период с 16 по 22 марта до 0,2%. С начала года потребительские цены увеличились на 2%, согласно данным Росстата.

Стоимость куриного мяса в указанный период увеличилась на 1,5%, яиц — на 1,3%. Сахарный песок подорожал на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,5%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 22 марта текущего года составила 5,69%.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее сообщил, что темпы роста потребительских цен достигли пика или близки к нему. По его словам, замедление инфляции во многом зависит от глобального рынка. Повышение стоимости продуктов питания продолжается: наблюдается стабилизация по пшенице, однако сахар и подсолнечное масло с начала года подорожали на 30%.