Серов рассказал об опасном подарке на день рождения

Москва, 24 марта. Эстрадный исполнитель и композитор Александр Серов рассказал о самых необычных подарках, которые ему доводилось получать на свой день рождения.

Исполнителю хита «Я люблю тебя до слез» 24 марта исполнилось 67 лет. В этот день певец вспомнил об очень оригинальном, но опасном подарке.

«Мне подарили арбалет. Но это опасная штука — такой серьезный арбалет пробивает металл. Я пошел в лес и пару раз выстрелил. Потом думаю — нет, не надо!» — поделился артист.

В итоге Серов спрятал арбалет в гараже и больше к нему не прикасался. Гораздо больше певцу понравилось, когда ему подарили радиоприемник в стиле ретро дореволюционных времен. Что касается празднования дня рождения, то исполнитель обычно не устраивает пышных торжеств по этому случаю.

«День рождения я всегда отмечаю в узком кругу, никакой помпезности нет. К этим датам я отношусь ровно, как и многие мои коллеги», — сказал Серов в беседе с «Радио 1».

Бывшая жена музыканта Елена Стебенева ранее пожаловалась на угрозы, поступающие ей от неизвестной женщины. Недоброжелательница пишет экс-супруге Серова, что раскроет «всю правду» о ее личной жизни.