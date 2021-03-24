Петербург и Ленобласть стали лидерами по травматизму людей на железной дороге. ФАН-ТВ

В Петербурге подвели итоги проведенной профилактики травматизма на железнодорожном транспорте в минувшем году.

В 2020 году на территории Северо-Западного транспортного региона было построено две пассажирские платформы, новый подземный переход, обновлено и установлено 2 200 знаков и плакатов по безопасности, улучшено освещение платформ. Однако и этого пока недостаточно.

В ведомстве по профилактике непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте рассказали, что за минувший год в Северо-Западном регионе было травмировано 225 человек из них 157 погибло. Самая неутешительная статистика по Петербургу и Ленобласти: 147 пострадавших из них 105 — летальных случаев.

По словам руководителя Северо-Западного СУТ СК России Павла Выменеца, по сравнению с 2019 годом число граждан, получивших травмы на железной дороге, стремительно снижается.

«По итогам совместной работы, которая проводилась по инициативе нашего следственного управления, руководством железных дорог, органами исполнительной власти, нам удалось снизить количество травматизма в Северо-Западном транспортном регионе на 24%. <…> К сожалению, железная дорога по-прежнему остается самым травмоопасным видом транспорта, иначе как комплексными совместными мерами добиться снижения травматизма у нас не получается», — сказал Выменец.

Павел Выменец добавил, что благодаря постоянному анализу статистики, в ведомстве стремятся в целом исключить случаи травмирования граждан. Как это произошло на перегоне «Лахта-Ольгино», который в 2019 году оказался самым опасным (там погибли девять человек). В прошлом году его пешеходный переход был оборудован дополнительными предупредительными сигналами.

Поскольку основной причиной получения травм является невнимательность граждан, по мнению руководителя Северо-Западного СУТ СК России необходимо проводить разъяснительные работы, особенно в школах.

Для молодого поколения даже разработали специальное приложение для смартфона «Safetrain», которое приглушает музыку в наушниках, когда человек оказывается возле приближающегося поезда.