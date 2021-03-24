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Экономика

Сфера ритуальных услуг оказалась лидером по росту доходов

Сфера ритуальных услуг оказалась лидером по росту доходов

Москва, 24 марта. Российский сектор услуг пережил самый большой спад в истории на фоне пандемии, однако два направления оказались в плюсе. Лидером роста доходов стали ритуальные услуги — 3,8%.

Об этом говорится в февральском выпуске «Мониторинга экономической ситуации» Института Гайдара и РАНХиГС. За ритуальными услугами последовали почтовые и курьерские службы, прибыль которых увеличилась на 3,6%. Меньше всего снизились коммунальные услуги — на 4%, жилищные — на 4,8% и телекоммуникационные — на 5%, передает ИА Красная Весна.

Лидерство ритуальных служб можно объяснить высокой смертностью, зафиксированной Росстатом. В прошлом году показатель вырос на 18%, достигнув рекордного уровня 2005 года — 2,124 млн человек. Естественная убыль населения в 2020 году составила 688,7 тысячи человек, что вдвое больше, чем годом ранее.

Самая высокая продолжительность жизни в минувшем году в России была зафиксирована в Ингушетии — 81,2 года. Далее следуют Дагестан (76,4 года), Москва (76,2 года), Карачаево-Черкесия (74,8 года) и Кабардино-Балкария (74,4 года).

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