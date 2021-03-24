Китай не простит Украине приватизацию завода «Мотор Сич» в интересах США

Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью ФАН рассказал, как Китай ответит украинским властям на приватизацию завода «Мотор Сич» в интересах Соединенных Штатов. По его словам, Пекин заставит Украину заплатить за необдуманный поступок.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Информация об этом опубликована на официальном сайте украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», — говорится в документе.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. Осенью этого года в страну приехала группа специалистов Института оборонного анализа США для ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу предприятия представителям Китая. Через некоторое время на принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест.

В свою очередь китайские инвесторы оценили ущерб в 3,6 млрд долларов для взыскания с Украины в международном арбитраже. Они также оспорили в Верховном суде Украины санкции, введенные киевским правительством. Заметим, что борьба идет за ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляющий продукцию более чем в 100 стран.

Экономист Александр Дудчак прокомментировал в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей решение президента Владимира Зеленского подписать указ о возвращении ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. По его словам, в этой истории киевские власти отстаивают интересы не Украины, а Соединенных Штатов.

«Хочется отметить интересную формулировку, которая указана в подписанном Зеленским документе — «защита национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей». Понятно, что если речь идет о защите национальных интересов, то уж явно не Украины. Ясно, в интересах какой страны стараются киевские власти. Все эти сказки о том, что национализация нужна, поскольку «Мотор Сич» — ценное предприятие, в котором заинтересована Украина, являются полнейшим бредом. Если бы Киев так подходил к вопросам экономики, то никакой распродажи страны, которая происходит сегодня, не могло быть в принципе. Если бы в этот вопрос не вмешались американцы, то Украина давно бы продала завод китайцам», — сказал собеседник ФАН.

Политолог рассказал и о том, что Китай не простит Украине приватизацию ПАО «Мотор Сич» в интересах Соединенных Штатов. По словам эксперта, у китайских инвесторов есть все рычаги, чтобы заставить киевские власти заплатить за необдуманный поступок.

«Китай просто так это не оставит. Будут судебные разбирательства. Пекин максимально воздействует на Украину, для этого у него есть необходимые рычаги. Мне сложно представить, как киевские власти будут отдавать такую большую сумму. Кроме того, в этом споре украинским властям не стоит рассчитывать на поддержку со стороны США, поскольку американцы своего уже добились. Никто Украине не поможет. Будет интересно проследить за тем, как отреагирует Китай, чем эта ситуация обернется для Киева. У китайцев есть все шансы выдавить свое из Украины», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что журналист Владимир Кацман указал, как правительство Украины пошло по пути наименьшего сопротивления, и вместо построения экономики «разбазаривает» свою рабочую силу «по заграницам».