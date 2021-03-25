Зудиной простили долг в несколько тысяч из-за срока давности

Москва, 25 марта. Семья Табаковых еще при жизни актера приобрела в элитном жилом комплексе «Триумф Палас» в Чапаевском переулке две квартиры — в 105 и 239 квадратных метров. К ним по договору с управляющей компанией прилагались кладовая и три машиноместа. В прошлом году управляющая компания пыталась взыскать с Марины Зудиной около 50 тысяч рублей за весну 2015 года, которые она не выплатила. Однако суд отказал в иске за сроком давности.

Как удалось узнать ФАН, одна из квартир — большей площади — после смерти Олега Табакова досталась Марине Зудиной и их общей дочери Марии. Причем большая часть, а именно 19/20 доли досталось вдове, а дочери лишь 1/20. Вторая квартира, которая меньше в два раза, была изначально Зудиной, но после смерти мужа она подарила ее отцу.

Каким образом Марина Зудина забыла оплатить кладовку и машиноместа с марта по май 2015 года, сейчас уже никто не помнит. Вероятнее всего, из-за большой занятости в театре. Но суд все равно отказал в иске АО «Управляющая компания «Смарт Сервис» в связи с истечением срока давности.

«Исковое заявление по настоящему делу подано в мае 2020 года, в связи с чем Истцом пропущен срок исковой давности по взысканию задолженности по коммунальным платежам с Ответчика за период март-май 2015 года. В соответствии со ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Поскольку истцом пропущен срок исковой давности, суд пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований», — говорится в решении суда.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Марина Зудина и Павел Табаков были вынуждены покинуть Театр имени Табакова, где раньше были на главных ролях. После смерти основателя театра им не доставались главные роли.