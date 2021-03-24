Рост стоимости нефти Brent превысил 5% на биржевых торгах

Лондон, 24 марта. Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 64,05 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Так, рост стоимости фьючерсов Brent с поставкой в мае 2021 года составил 5,36%. Нефть марки WTI, в свою очередь, демонстрирует рост на 5,33%, до 60,84 доллара за баррель.

К 19:32 по московскому времени цена сорта Brent несколько замедлила рост и торговалась на отметке 63,99 доллара за баррель. Это на 5,26% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Страны-участницы ОПЕК+ ранее по итогам заседания приняли решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме России и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Такое решение отвечает внутренним потребностям российского рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней весны предыдущего года и необходимо наращивать объемы нефтепереработки на НПЗ, отметил вице-премьер РФ Александр Новак.