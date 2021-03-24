Принц Гарри вошел в состав комиссии США по борьбе с дезинформацией в СМИ

Вашингтон, 24 марта. Внук британской королевы Елизаветы II вошел в состав сформированной Аспенским институтом комиссии по борьбе с дезинформацией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ближайшие полгода комиссия займется анализом американских СМИ и различных сфер общественной жизни в США. После тщательного изучения материалов она выступит с рекомендациями по борьбе с распространением ложной информации, в том числе о выборах в Соединенных Штатах Америки и вакцинах от COVID-19.

Всего в комиссию вошли 15 человек, среди которых шахматист Гарри Каспаров и некоторые бывшие должностные лица США, правозащитники, журналисты и специалисты по кибербезопасности.

После скандального интервью телеведущей Опре Уинфри карьера внука Елизаветы II в США пошла в гору. Недавно стало известно, что принц Гарри получил должность топ-менеджера в стартапе BetterUp. Компания специализируется на коучинге, психическом здоровье и предоставляет тренинги по карьерному росту.