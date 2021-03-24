Аферисты за сутки обманули жителей Югры на 900 тыс. рублей

Ханты-Мансийск, 24 марта. За минувшие сутки зафиксировано 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных телефонными и интернет-аферистами, сообщили в управлении МВД по Югре.

Злоумышленники обманули доверчивых югорчан на 900 тыс. рублей, передает UGRA-NEWS.RU. Наибольший «вклад», как выяснилось, внесли жители Сургута.

Так, в полицию обратился мужчина, заявивший, что его супруга стала жертвой преступников в Сети. Женщина заметила интересное предложение от известной нефтяной компании, которая якобы устроила распродажу топливных карт по заниженным ценам. Введя данные банковской карты на фишинговом сайте, с нее списали 7,5 тыс. рублей.

Еще один потерпевший, 50-летний житель Когалыма, по классической схеме предоставил свои персональные данные «сотрудникам банка» в надежде получить «накопленные бонусы». В итоге с его счета преступники списали почти 60 тыс. рублей.