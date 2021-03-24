Молодежь не знает о доступном трудоустройстве и жилье, которое можно получить



О молодежной политике много разговоров, но никто не понимает системы, как она реализуется. Проводятся форумы, есть различные организации и федеральные программы, направленные на ее поддержку. Но по факту молодые люди не знают, где получить интересующую их информацию или озвучить свои идеи. Почему получилось так, что рассказы блогеров о легкой и красивой жизни не сходят с экранов смартфонов, а информация о доступном трудоустройстве и жилье, которое можно получить, не доходит до целевой аудитории? На какую помощь могут рассчитывать молодые люди? И есть ли какая-то общая программа развития молодежной политики в России? Эти вопросы обсудили политики и чиновники в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Сейчас очень мало людей, которые могут эффективно заниматься молодежной политикой, предлагать какие-то интересные проекты, воплощать их в жизнь и «зажигать сердца молодых людей», считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Вместо этого одни разговоры на уровне «дайте денег».

«Должна быть движуха, а движухи нет. Все чиновники говорят: «Дайте денег!». А деньги в итоге до самой молодежи не доходят. Если не заниматься молодежной политикой в реальности, то никогда ничего не будет. Мы потеряли управленческие кадры и лидеров. Получается, воспитываем функционеров в галстуках, которые говорят, что готовы работать с молодежью, но ничего конкретно не предлагают. Нет конкретных идей», — поделился Цивилев.

С тем, что молодежная политика нуждается в свежих кадрах и иных подходах в ее реализации, согласился и депутат Государственной думы Василий Власов. Он признался, что уже предлагал создать Министерство по делам молодежи, ведь сейчас этим вопросом занимается только Федеральное агентство по делам молодежи. И, по его мнению, Росмолодежь не совсем справляется со своими функциями.

«Я получаю критику из-за того, что не смогли вырастить политиков, что мы упустили возможность общения с блогерами. А надо понимать, что видеоблогеры начинают высказывать свои позиции. Мое предложение было — создать Министерство по делам молодежи. Я уже забыл, когда устраивались дебаты молодежных партий. <…> Росмолодежь стала проводить меньше мероприятий. Если и делают, то один крупный молодежный форум, и все пытаются свести к тому, что политиков среди молодежи нет, есть только художники и библиотекари. А я считаю, что у нас много активных парней и девушек, и надо их поддерживать», — объяснил свою позицию депутат.

Он убежден, что с молодежью надо обсуждать все сферы: начиная с диалога по жилищному вопросу, образованию, карьере и заканчивая созданием клубов, где молодые люди могут проводить свой досуг.

«Если работать с молодежью, то надо спрашивать у нее, а не у седовласых чиновников. Им надо дать поддержку. Сейчас необходимо усилить Росмолодежь и поднять ее с позиций федерального агентства до уровня министерства», — заключил он.

К молодежи надо прислушиваться и советоваться с ней. С этим мнением согласен и Алексей Цивилев. Но главное, считает он, не идти на поводу простых «хотелок», а планомерно взращивать подрастающее поколение.

«Хотите коворкинг, новые студии — получите. Но мы играем в хотелки, а не воспитываем гражданина. Ведь для того, чтобы воспитать его, надо тонко и грамотно объяснять молодому человеку позицию государства. Чем наша страна отличается от других стран? Почему у нас такие отношения с теми или иными государствами? — пояснил депутат. — А с этим проблемы».

И одна из причин, считает он, это неумение внятно сформулировать и проговорить государственную идеологию. Пока государство топчется в этом вопросе на месте, прозападные блогеры и активисты не упускают шанс «просветить» в нужном ключе российскую молодежь.

«Зайдите на YouTube. Они настолько грамотно пропагандируют и подают информацию, что даже меня могут перевербовать — так все красиво слеплено! А мы ничего не противопоставляем. Кроме того, что удовлетворяем хотелки», — высказался политик.

У молодого человека не должно быть и мысли получить дешевое высшее образование в России и потом «смотать за границу», добавил Цивилев. Человек должен знать, что он нужен здесь, что он часть страны, и он может здесь достойно жить и работать.

Проблему неумения государства донести информацию до подрастающего поколения озвучил и член Общественной палаты Петербурга Андрей Малков. По его словам, уже много лет среди чиновников идут дискуссии, но так до конца никто и не понимает, как уйти от традиционных методов работы с молодежью, которые устарели.

«Конечно, не обязательно все сбрасывать, просто старое надо адаптировать и дополнять новыми способами коммуникации. <…> Если не доносим информацию и не используем все возможные средства коммуникации, есть определенный момент недоинформированности. Мы упускаем часть коммуникационных каналов. Надо создавать свои альтернативные. Тем более нельзя загонять все в один канал, чем больше мессенджеров и ресурсов, тем лучше», — считает Малков.

В ходе обсуждения член Общественной палаты Петербурга привел в пример блогеров, которые со всех ресурсов рекламируют легкую и красивую жизнь, которую им обеспечили подписчики. И при этом нигде никто не говорит: «Стань хорошим специалистом, и будет тебе успех!». Помимо того, что агитация блогеров гораздо заманчивей, человек всегда интересуется халявой, так еще и власти не умеют пользоваться современными инструментами, чтобы выйти на диалог с молодыми людьми. Хотя у государства возможностей больше.

Чиновники в свою очередь понимают проблему «недоинформированности молодежи». Первый заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Ксения Посылаева рассказала, что сейчас основная задача — это донести информацию о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться молодые люди.

«В год цифровизации и науки мы понимаем, что основной тренд и вызов молодежи заключается в предоставлении информации цифровым способом. Поэтому работаем над формированием всех доступных площадок в Сети, в том числе создали молодежное телевидение. Ведь 85% людей получают информацию из социальных сетей», — сказала она.

Власть пока не может полноценно донести информацию о том, как можно «прокачать» себя, и каким образом принять участие в жизни города. Хотя чиновники готовы помочь в решение самых болезненных вопросов — это жилье и трудоустройство. По словам Посылаевой, молодые люди могут решить жилищную проблему несколькими способами.

«Не все знают, что у нас реализуется программа поддержки молодых семей, когда лица, состоящие в браке, или одинокие родители до 35 лет могут получить социальную выплату на строительство или приобретение жилья. Данная выплата предоставляется в размере не меньше 40% от стоимости жилья, также можно получить безвозмездно социальный целевой займ или жилье на десять лет без процентов», — объяснила она.

Также несколько направлений нацелено на решение проблемы трудоустройства молодых людей. На базе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями работает центр «Вектор», где помогут определиться с профессией. Не надо забывать и про центры занятости. Индивидуальные консультации, коворкинги и биржи труда — каждый может выбрать наиболее удобный способ для получения информации, заключила Посылаева.