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Аукцион eBay оказался единственным источником запчастей для ледокола Polar Star

Аукцион eBay оказался единственным источником запчастей для ледокола Polar Star

Вашингтон, 24 марта. Работоспособность единственного ледокола береговой охраны США Polar Star зависит от посылки с аукциона eBay.

Издание Business Insider со ссылкой на капитана американского ледокола пишет, что под вопросом оказалась судьба не только самого судна, но и всей арктической программы США. Дело в том, что Polar Star эксплуатируется американцами уже 45 лет, поэтому очень часто сталкивается с различными поломками. Устранять их с каждым годом становится все сложнее, передает «ПолитРоссия».

Недавно выпрямитель для вращения гребного вала, который является частью силовой установки ледокола, вышел из строя из-за перегоревшего диода, который больше не производят. У американских моряков есть небольшой запас, но надолго его не хватит.

«Корабль и арктическая операция, и ледокольное присутствие США в Арктике зависят от коробки запасных частей, которые больше не производятся», – поделился капитан.

Поразительно, но поиск запасных деталей для судна привел моряков на eBay, который оказался единственным источником запасных диодов для ледокола.

«Единственный в мире источник поставок был на eBay. Мы работали с поставщиком, чтобы использовать обычные государственные контрактные механизмы для покупки этих деталей», – рассказал капитан.

Стоит напомнить, что США все громче заявляют о необходимости достижения господства в Арктике. При этом американская стратегия является недальновидной и не может быть реализована, потому что ледокольный флот страны находится в ужасном состоянии, передает телеканал «360».

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