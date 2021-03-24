Аукцион eBay оказался единственным источником запчастей для ледокола Polar Star

Вашингтон, 24 марта. Работоспособность единственного ледокола береговой охраны США Polar Star зависит от посылки с аукциона eBay.

Издание Business Insider со ссылкой на капитана американского ледокола пишет, что под вопросом оказалась судьба не только самого судна, но и всей арктической программы США. Дело в том, что Polar Star эксплуатируется американцами уже 45 лет, поэтому очень часто сталкивается с различными поломками. Устранять их с каждым годом становится все сложнее, передает «ПолитРоссия».

Недавно выпрямитель для вращения гребного вала, который является частью силовой установки ледокола, вышел из строя из-за перегоревшего диода, который больше не производят. У американских моряков есть небольшой запас, но надолго его не хватит.

«Корабль и арктическая операция, и ледокольное присутствие США в Арктике зависят от коробки запасных частей, которые больше не производятся», – поделился капитан.

Поразительно, но поиск запасных деталей для судна привел моряков на eBay, который оказался единственным источником запасных диодов для ледокола.

«Единственный в мире источник поставок был на eBay. Мы работали с поставщиком, чтобы использовать обычные государственные контрактные механизмы для покупки этих деталей», – рассказал капитан.

Стоит напомнить, что США все громче заявляют о необходимости достижения господства в Арктике. При этом американская стратегия является недальновидной и не может быть реализована, потому что ледокольный флот страны находится в ужасном состоянии, передает телеканал «360».