Очередное заявление США по «Северному потоку — 2» не помешает завершить проект

Москва, 24 марта. Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости остановить строительство «Северного потока — 2» не помешает завершить этот проект. В беседе с корреспондентом ФАН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что это всего лишь очередной геополитический спич представителя администрации Байдена. По мнению эксперта, главное, что ФРГ выступает за успешное завершение «СП-2».

«Администрации США нужно сейчас активно показывать, что они против строительства «Северного потока — 2». Это геополитическое заявление на фоне борьбы Америки против России. Госсекретарь Блинкен сам заявлял, что его экономика этого газопровода вообще не интересует. И пусть себе говорит. Пока Штаты сотрясают воздух, проект продолжается, главное, что Германия выступает за завершение его строительства», — сказал Пикин.

Он добавил, что газопровод продолжает строиться, несмотря на подобные заявления американской администрации. До завершения проекта осталось совсем немного времени. И когда «СП-2» будет сдан, он будет интегрирован в энергосистему ЕС, и навряд ли Соединенные Штаты будут вводить санкции уже против Европейского союза, уверен эксперт.

«Когда «Северный поток — 2» будет действующим проектом, он ничем не будет отличаться от «СП-1», от транзита газа через Украину, Белоруссию и Польшу. И этот проект после завершения уже будет частью газотранспортной схемы Европы. США будут вводить санкции против ЕС?» — задает вопрос Сергей Пикин.

Ранее ФАН сообщал, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал маловероятной полную остановку строительства «Северного потока — 2».