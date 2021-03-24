Intelligence Online: США с помощью Украины могут разместить истребители у границ России

Париж, 24 марта. США могут воспользоваться желанием Украины заменить свои старые истребители, чтобы разместить свои самолеты у границ России.

К такому выводу пришли обозреватели французского издания Intelligence Online. Они напомнили, что украинское командование заявило о желании избавиться от самолетов советской эпохи. Их место в авиапарке ВВС страны должны занять истребители западного производства, передает «ПолитРоссия».

По мнению экспертов, Киев будет выбирать между легкими истребителями F-16 и более тяжелыми многоцелевыми самолетами Dassault Rafale и Boeing F/A-18. При этом США вряд ли откажутся от возможности с помощью Киева развернуть свои истребители у границ России. По данным издания, в ближайшее время Пентагон представит Украине свои боевые самолеты.

Ранее на Украине заявляли о намерении оснастить свои ВВС американскими истребителями F-15, однако военные эксперты полагают, что государству банально не хватит денег для их покупки. При этом в замене нуждается не только боевая авиация, но и другие виды техники. В последние годы Киев не может похвастаться успехами в оборонном секторе, выставляя старые разработки как новинки, передает телеканал «360».