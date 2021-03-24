Политик Сурайкин предложил свой вариант оформления банкнот

Москва, 24 марта. Исторических персонажей или деятелей культуры следует размещать на банкнотах современной России. Своим мнением поделился глава фракции «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

По его словам, в дореволюционной России, а затем и в Советском Союзе главы государств всегда размещались на банкнотах. Это способствует пониманию подрастающего поколения, кто был исторической фигурой в стране.

«Поэтому я считаю, что лидеров советского периода, которые построили страну, защитили страну, имеет прямой смысл размещать. Я уверен, что многие граждане хотели бы возвращения на банкноты образа Владимира Ильича Ленина. Из деятелей культуры подошел бы наш великий певец Шаляпин», — отметил политик в эфире «Радио 1».

По его мнению, размещение на купюрах изображений современных лидеров страны чревато социальным расколом. Политик также убежден, что выбор нового оформления банкнот должен стать предметом широкого общественного обсуждения, поскольку это касается каждого жителя страны.

Ранее сообщалось, что решение Банка России разместить на пятитысячной купюре изображение Екатеринбурга вместо Хабаровска не было согласовано с Кремлем. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.