«Отклик в сердце каждого из нас»: Саша Жулина исполнила песню Лизы Песковой

Москва, 24 марта. Дочь фигуристки Татьяны Навки Александра Жулина на своей странице в Instagram опубликовала песню «Папа» в своем исполнении. Примечательно, что слова для композиции написала ее сводная сестра — Лиза, дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, сообщает Teleprogramma.pro.

Наследница Навки — профессиональная вокалистка, недавно она выпустила собственный трек. Поначалу девушка не хотела распространять его в Сети, но потом все же опубликовала для широких масс.

«Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердце каждого из нас», — рассказала о своей песне Саша.

Начинающая певица поблагодарила свою сводную сестру Лизу за помощь в создании песни. Дочь Дмитрия Пескова стала автором слов музыкальной композиции.

«Хочу поблагодарить свою сестру, которая является автором прекрасных слов, посвященных своему папе, а я, в свою очередь, была безумно рада поучаствовать в творческом процессе и стать исполнителем данной песни! Это наша первая с Лизой совместная работа», — похвалилась Жулина.

Поклонникам певицы понравилась коллаборация сводных сестер.

«Молодцы, девочки! Очень здорово!», «Безумная работа», «Очень круто!» — написали подписчики.

Дмитрий Песков воспитывает пятерых детей. Впервые будущий пресс-секретарь женился в конце 1980-х годов на внучке советского полководца Анастасии Буденной, в паре родился сын Николай. Второй раз Песков женился в 1994 году, на этот раз его супругой стала Екатерина Солоницкая. В этом браке у пары родилось появилось трое детей — дочь Елизавета и два сына, Мик и Денни. В 2012 году супруги развелись, и Дмитрий начал жить с Татьяной Навкой, которая родила ему дочь Надежду.

Ранее Дмитрий Песков комментировал внимание журналистов к его дочери.