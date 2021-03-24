Экс-премьера Украины подозревают в госизмене из-за харьковских соглашений

Киев, 24 марта. Государственное бюро расследований Украины подозревает бывшего премьер-министра страны Николая Азарова в госизмене.

Подозрения связаны с подготовкой экс-премьером харьковских соглашений. Документ предполагал размещение Черноморского флота России в Крыму.

«Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему премьер-министру Украины в государственной измене», — гласит сообщение офиса генерального прокурора Украины.

Ранее Азаров указал на колоссальное социальное неравенство на Украине. В Незалежной демонстрируются признаки «банановой республики», убежден бывший премьер.