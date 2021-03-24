В Military Watch рассказали, как успехи ВКС РФ с внедрением ИИ не дают покоя США

Вашингтон, 24 марта. Успех России с внедрением систем искусственного интеллекта (ИИ) в истребители МиГ-35 очень обеспокоил Соединенные Штаты, сообщают обозреватели американского издания Military Watch.

В конце 2020 года Вашингтон приступил к испытаниям своего прототипа нового истребителя шестого поколения. Главным конкурентом США в создании таких военных самолетов остается Россия и КНР, сообщили авторы издания Military Watch, передает «ПолитРоссия».

Особое внимание при разработке истребителей шестого поколения уделяется средствам радиоэлектронной борьбы. Акцент делается на оснащении истребителей управляемыми и гиперзвуковыми ракетами, лазерным оружием и системами искусственного интеллекта.

При этом Россия уже начала применять ИИ в своих разработках. Таким образом, истребитель МиГ-35 оснащен помощником пилота с искусственным интеллектом. Такой успешный опыт применения смарт-технологии, конечно же, не дает покоя США, отметили обозреватели.

Помощник министра обороны ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер рассказал, что такой второй пилот может с легкостью справиться с пилотированием, выполнением ремонтных работ и информированием о возможных угрозах.

Также недавно военный эксперт Алексей Леонков перечислил основные преимущества МиГ-35.