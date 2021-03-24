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Ультразвук помог американским ученым «читать мысли»

Ультразвук помог американским ученым «читать мысли»

Вашингтон, 24 марта. Ученые из Калифорнийского технологического института разработали новый метод для считывания мозговой активности.

С этой целью специалисты использовали ультразвук. Все измерения фиксируются на основе звуковых колебаний. При помощи метода ультразвуковой визуализации ученые смогли понаблюдать за кровотоком в различных частях головного мозга.

Соответствующие эксперименты провели на приматах. В результате было установлено, что определенные модели кровотока не только совпадают с действиями, которые совершают подопытные, но и позволяют предсказывать поведение приматов, фактически, читая их мысли.

Например, система предсказала движение глаз животного влево или вправо с точностью 78%. А точность предсказания поднятия правой или левой лапы составила 89%.

Ученые из Гарвардской медицинской школы ранее нашли смертельно опасные вещества в добавках для похудения. Стимулятор фенпрометанин в последний раз находился в открытой продаже еще в годы Второй мировой войны.

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