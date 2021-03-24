Баранец раскрыл главное преимущество стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 24 марта. Возможность незаметно преодолевать системы ПВО НАТО является не единственным достоинством российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что для самолетов дальней авиации так называемый «стелс» не так важен, потому что она может наносить удары по целям, оставаясь за пределами зоны действия вражеских систем противовоздушной обороны, передает «ПолитРоссия».

«Все это будет сделано в родном российском небе. Никуда лететь даже не надо. В этом главное преимущество дальних бомбардировщиков», – сообщи Баранец.

Он добавил, что российский ПАК ДА будет очень грозным бомбардировщиком дальней авиации. По его словам, новейший самолет оснастят усовершенствованным оружием, в том числе сверхточными крылатыми ракетами.

Стоит напомнить, что в начале 2021 года Ростех сообщил о начале опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДП — перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата МиГ-41, который может стать одним из лучших в мире. При этом Россия продолжит работы по модернизации его предшественника — МиГ-31БМ, который будет актуален еще 10 лет, передает телеканал «360».