Региональный принцип действия льготной ипотеки «не оценили» в Минфине

Москва, 24 марта. Инициативу Центрального Банка России по продлению предоставления ипотеки на льготных условиях посчитали в Министерстве финансов сложной в реализации.

Замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что на данный момент окончательного решения вопроса с продлением и расширением действия льготной ипотеки не принято. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее предложила продлить программу до конца текущего года, но для определенных субъектов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Пока решения нет. Сам принцип еще не определен... Мне лично региональный принцип кажется сложным в реализации», — заявил Моисеев.

Замминистра добавил, что введение такой системы породит хаос в управлении регионами, и придется следить за «бумом» в тех, где действует ставка. Моисеев упомянул о том, что в настоящее время в разработке находится множество вариантов по продлению программы.

Предложение Банка России заключается в том, чтобы пролонгировать действие программы в регионах, где нет предпосылок к образованию ипотечных пузырей.

Помимо этого, в Центробанке допускают возможность ужесточения правил выдачи ипотечных займов в случае роста цен на недвижимость.