В абаканском зоопарке поселилась маленькая лошадка Яхонт

Абакан, 24 марта. Американская мини-лошадка по кличке Яхонт стал новым обитателем зоопарка в Абакане. Сюда он прилетел из Екатеринбургского зверинца. Малыш быстро осваивается на новом месте.

Несмотря на то, что Яхонт преодолел длинный путь в новый дом (перелет из Екатеринбурга в Красноярск, плюс 400 километров на автомобиле до Абакана), он бодр, ведет себя очень игриво и стремится к общению.



Сотрудники признаются, что он очень быстро завоевал их любовь. И это неудивительно — у Яхонта очень красивая черно-белая окраска и голубые глаза. Ласково Яхонта называют Яшей.

Американские миниатюрные лошади считаются самыми маленькими на Земле. Рекорд миниатюрности установил в 1975 году жеребец Little Pumpkin. Его рост составил 35,5 см. Весил крошка всего 9 кг.