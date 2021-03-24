Похудевшая на 23 килограмма Хилькевич объяснила, как вернуть фигуру после родов

Москва, 24 марта. Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич раскрыла секрет похудения. Актриса призналась, что после вторых родов ей пришлось избавиться от 23 килограммов.

На то, чтобы полностью восстановить фигуру после появления на свет второй дочери, у артистки ушло почти два года. Хилькевич очень долго была недовольна внешним видом своих бедер. Актриса пыталась ограничивать себя в еде, занималась спортом и ходила на аппаратные процедуры, но ничего не помогало.

«В итоге, как только я прошла курс LPG-массажа, бедра снова стали стройными и красивыми. Я увидела результат уже после третьей процедуры», — поделилась знаменитость.

После первых родов Хилькевич оказалась в довольно экстремальной ситуации — ей нужно было вернуть прежнюю фигуру за 2,5 месяца, чтобы снова сниматься в «Универе». Актриса села на диету и полностью отказалась от сладкого. Звезда ела цукини, курицу или индейку, приготовленные на пару, а также куриные сердечки и гречку. А вот снова обрести плоский живот Анне Хилькевич помог только курс мезотерапии, пишет портал «7дней».

Актриса воспитывает дочерей Арианну и Марию, рожденных от своего супруга, бизнесмена Артура Волкова. Недавно Хилькевич показала, как выглядела за два дня до первых и вторых родов.