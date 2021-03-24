Антипов указал на упущенную деталь в деле крушения MH17

Москва, 24 марта. Очевидцы крушения Boeing MH17 из села Грабово увидели локальные пожары на месте катастрофы и обгоревший теплообменник. Об этом рассказал технический эксперт Юрий Антипов.

Специалист проанализировал слова местных жителей, которые стали свидетелями трагедии 2014 года. Малайзийский Boeing не загорелся на месте, куда он приземлился. Очевидцы заметили огонь на отдельных участках, но без сильного пожара. Один из жителей снял на видео большой дым от колес шасси. Антипов предположил, что теплообменник могли убрать из зоны пожара и оставить его в стороне. Устройство могло закоптиться от окружающего огня, допустил эксперт. Жители Грабово и сотрудники МЧС, которые приехали позже, вряд ли могли вытащить деталь самолета. Сельчане озадачились увиденным, но никак не занимались бесформенными обломками, подчеркнул Антипов.

Закоптившийся теплообменник уже на земле покрылся сажей. Состояние детали доказывает, что взрыва не произошло, а самолет загорелся в воздухе, заметил эксперт.

Антипов ранее обратился к мировому сообществу с призывом внимательно наблюдать за делом о крушении Boeing. С его помощью точку в расследовании можно будет поставить уже осенью, уверен эксперт.