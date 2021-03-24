Европа окажется в выигрыше после запуска «Северного потока — 2»

Москва, 24 марта. Запуск трубопровода «Северный поток — 2» принесет Европе серьезные преимущества. Соответствующей позиции придерживается российский политолог и публицист Леонид Крутаков.

По его словам, проект имеет большие экономические перспективы, но в то же время сталкивается с политическими препятствиями. «Северный поток — 2» при «смерти» украинского транзита охватит все европейское пространство, минуя Украину, Польшу и Белоруссию, считает политолог.

«Если газопровод будет проложен напрямую через Балтику, то установится прямой мост Германия — Россия, и ФРГ становится крупнейшим газовым хабом в Европе», — цитирует ФБА «Экономика сегодня» слова публициста.

Собеседник агентства также прокомментировал ситуацию вокруг американских санкционных ограничений против «СП-2». По его мнению, глобальная экономика теперь подчиняется национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Следовательно, будущее трубопровода будет зависеть от позиции Вашингтона, резюмировал Крутаков.

Сенаторы-демократы Джин Шахин и Боб Менендес ранее призвали американского лидера Джо Байдена «использовать все доступные инструменты», чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».