Эксперты «Эквифакс» оценили размер задолженности россиян по кредиткам

Москва, 24 марта. Долги жителей РФ по кредитным картам, просроченным более чем на 90 дней, в феврале достигли 149,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".

Это на 18% выше, чем за аналогичный месяц 2020 года и на 1,3% выше, чем в январе текущего года. Доля просрочки в общем объеме займов за год также увеличилась до 15,6% в феврале против 14,2% в том же месяце прошлого года и 15,4% в январе 2021 года, подсчитали специалисты.

Рост просроченных займов опережает рост самого портфеля, что указывает на продолжение тенденции 2020 года по ухудшению качества портфелей необеспеченных кредитов, отметила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Однако уровень просрочки в портфеле кредитных карт поднимается не так заметно, добавила она.

В феврале кредитные организации России выдали 680 тысяч кредиток почти на 45 млрд рублей. Выдачи карт в прошлом месяце начали восстанавливаться и продемонстрировали небольшой рост в 3% относительно января. Относительно февраля 2020 года банки выдали на 13% меньше кредитных карт на сумму на 20% ниже.

Граждане, пренебрегающие погашением маленького остатка долга, рискуют получить внушительную сумму по пени, которую начислит банк. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.