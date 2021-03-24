Песков назвал незаконными санкции Канады против российских официальных лиц

Москва, 24 марта. Канада ввела ограничительные меры против девяти официальных лиц РФ незаконно, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва ответит на введенные рестрикции, подчеркнул представитель Кремля. Он дал комментарий РИА Новости. Песков ответил на вопрос, будет ли Россия делать ответные шаги.

«Предпримем», — заявил пресс-секретарь.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал, почему Запад вводит новые санкции против России и Китая. По словам политика, иностранные государства пытаются остановить развитие РФ и КНР.