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Песков назвал незаконными санкции Канады против российских официальных лиц

Песков назвал незаконными санкции Канады против российских официальных лиц

Москва, 24 марта. Канада ввела ограничительные меры против девяти официальных лиц РФ незаконно, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва ответит на введенные рестрикции, подчеркнул представитель Кремля. Он дал комментарий РИА Новости. Песков ответил на вопрос, будет ли Россия делать ответные шаги.

«Предпримем», — заявил пресс-секретарь.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал, почему Запад вводит новые санкции против России и Китая. По словам политика, иностранные государства пытаются остановить развитие РФ и КНР.

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