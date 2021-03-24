Малков рассказал, как российская молодежь примет участие в выборах в Госдуму



Санкт-Петербург, 24 марта. В 2021 году гражданам страны предстоит на очередные пять лет сформировать состав одной из палат главного законодательного органа страны — Государственной думы восьмого созыва. Согласно закону, выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Каким образом молодежь страны будет учувствовать в выборах, рассказал член Общественной палаты Андрей Малков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Выборы в Госдуму затронут всех жителей Санкт-Петербурга, включая молодежь. Все ждут возможных перемен. Общественная палата Санкт-Петербурга будет готовить более восьми тысяч наблюдателей — по четыре человека на каждый избирательный участок. В рядах наблюдателей будут в том числе и представители молодежи», — рассказал Андрей Малков.

Вместе с этим, по его словам, для полной легитимности участие в проведении выборов некоммерческих организаций, политических партий и всех жителей Петербурга необходимо.

«В первую очередь, наблюдателями являются люди, которые занимают активную гражданскую позицию. В основном это активисты некоммерческих организаций различной направленности. Люди просто понимают, что им самим хочется посмотреть, что происходит на территории избирательных участков. Дело даже не в финансовых благах. Мотивация людей простая — прийти на выборы и посмотреть, правдива ли информация в интернете и на радио. Люди хотят сделать собственные выводы и поделиться ими», — объяснил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, аналитики назвали возможные итоги выборов в Госдуму при их проведении в ближайшие дни.