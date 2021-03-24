Как россиянка Мира Тэрада оказалась в плену американского правосудия

Уроженка России Мира Тэрада, задержанная в Финляндии по запросу США, не может вернуться на родину, несмотря на то, что срок ее тюремного заключения в Штатах давно истек.

Осужденная на 2,5 года тюрьмы за отмывание денег и распространение наркотиков россиянка остается за решеткой, хотя ее наказание официально закончилось 29 января. Местные власти называют причиной задержки в депортации Тэрады утерю ее документов. Между тем отечественные правозащитники бьют тревогу: гражданка РФ содержится в нечеловеческих условиях и, имея инвалидность, не получает квалифицированной медицинской помощи.

Международная редакция ФАН разбиралась, почему девушку не могут вернуть домой и какую помощь ей оказывают российские общественники.

Подсудимая

Мира Тэрада (урожденная — Оксана Вовк) была задержана в аэропорту финского города Вантаа 15 декабря 2018 года сразу по прилету из Санкт-Петербурга. Ордер на ее арест был выдан Интерполом по запросу властей США.

Как выяснилось позднее, американская сторона заподозрила россиянку в распространении наркотических веществ и отмывании денег. При этом обвинения относятся к периоду 2013-2016 годов — тогда девушка проживала на территории Штатов, где вышла замуж за местного жителя Алета Тэраду.

Финские правоохранители сразу после задержания потребовали у американской стороны обосновать обвинения, обозначив крайний срок — 29 января 2019 года. Ожидая решения американской стороны, Тэрада несколько раз подавала прошение об освобождении под подписку о невыезде, однако неизменно получала отказ. В итоге Мира провела в финской тюрьме почти полгода — ее экстрадировали в США лишь в июне 2019-го.

Почти столько же длилось расследование по делу Тэрады. В ходе общения с американскими правоохранителями девушка признала вину. Согласившись на сделку со следствием, она потеряла возможность подать апелляцию в случае вынесения обвинительного приговора.

22 февраля 2020 года россиянку приговорили к 2,5 года тюремного заключения. Изначально обвинение требовало более сурового наказания (3 года и 10 месяцев тюрьмы), однако суд принял во внимание те полгода, что Мира провела за решеткой в Финляндии и немного смягчил срок.

Кроме того, суд постановил конфисковать у Тэрады 78,3 тысячи долларов в качестве материального ущерба за незаконную продажу наркотиков. Однако этот вердикт адвокат девушки Джеффри Циммерман назвал формальностью.

«У нее нет никаких денег, это просто часть процедуры. Это формальность», — заявлял он.

Дела семейные

С самого начала этой громкой истории причастность Тэрады к вменяемым ей преступлениям вызывала немало вопросов. По мере того как развивалось расследование против россиянки, вскрывались новые нелицеприятные подробности ее жизни с мужем — американцем Алетом Тэрадой.

Выступая с последним словом в суде, Мира признавалась, что раскаивается в содеянном. Она умоляла судью о понимании и снисхождении, утверждая, что находилась под губительным влиянием собственного супруга. Россиянка признавалась: муж регулярно унижал и избивал ее, запрещал пользоваться мобильным телефоном и поддерживать связь с родными, а также использовал против девушки электрошокер.

Более того — Алет также был причастен к сбыту наркотиков. В 2019-м он был задержан, проходил по тому же делу, что и Мира, но сумел бежать от правосудия: мужчина буквально «залег на дно» в квартире супруги в Петербурге. Из России его выдворили осенью того же года — правда, за нарушение режима пребывания в стране.

"Гудбай, Тэрада". Суд выдворил американца, задержанного после оперативной комбинации Интерпола Петербурга. Ждать рейса в США он будет в Красном Селе https://t.co/vYnE6t1whM pic.twitter.com/2Tp8NA7vyj — Интернет-издание 47news.ru (@47News_ru) October 25, 2019

По словам Миры, именно на совести Алета эпизоды с отмыванием денег, в которых ее заподозрили. Сама девушка связывала их с тем, что пользовалась средствами со счетов компании мужа для оплаты некоторых услуг.

На невиновности осужденной настаивала ее мать Светлана Рогожина. В интервью «Комсомольской правде» женщина заявляла, что в жизни ее дочери был лишь один «эпизод с криминальной подоплекой», по которому она проходила свидетелем. Он также оказался связан с Алетом: Мира переезжала к супругу и попросила помочь с перевозкой вещей знакомого, у которого впоследствии нашли наркотики.

Как бы то ни было, Миру Тэраду приговорили к тюрьме и отправили отбывать наказание в колонию города Александрия в штате Вирджиния.

Воспитательные меры

По словам Светланы Рогожиной, проблемы у Миры начались с первых дней заключения — еще в Финляндии. Местные правоохранители в ответ на все запросы российского консульства заявляли, что Тэрада содержится в отличных условиях — в изоляторе хорошо кормят, у обитателей даже есть доступ к кофеварке.

На деле же все оказалось весьма плачевно: мать девушки утверждает, что в тот период Мира сильно похудела от голода и ослабла из-за низкой температуры в камере. Рогожина рассказала об инвалидности дочери: еще проживая в США, девушка попала под обстрел и получила очень серьезные травмы, которые регулярно напоминают о себе. Несмотря на большие проблемы со здоровьем, Мире в финском СИЗО не предоставляли никаких лекарств, кроме парацетамола.

Мать задержанной в Финляндии по запросу США российской гражданки Миры Тэрада рассказала об условиях содержания дочери в следственном изоляторе https://t.co/yNSK7L8eD8 pic.twitter.com/axls6e9qd5 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 28, 2018

Единственным спасением для девушки были визиты представителей Генерального консульства России в Турку, за которые ее мать до сих пор благодарна дипломатам.

Жалобы на условия содержания поступали от Тэрады и после отправки в александрийскую колонию и даже после окончания ее тюремного наказания 29 января 2021 года.

Отложенная депортация

Несмотря на то, что официальный срок заключения Миры истек еще два месяца назад, она по-прежнему не может вернуться домой. Тэраду перевели в депортационный центр в Луизиане, где она ожидает отправки на родину. При этом сообщения о состоянии девушки поступают весьма тревожные.

Мать Миры обратилась за помощью к главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиму Шугалею, который в свое время провел более полутора лет в ливийском плену. Как призналась ему Светлана Рогожина, ее сильно беспокоят условия содержания дочери в новом учреждении. Так, в депортационном центре по несколько суток может не быть электроэнергии, воды и отопления. Заключенным не предоставляют теплой одежды, а больных людей содержат в тех же помещениях, что и здоровых.

«Мира, по идее, должна уже быть в России… Не случилось, американские власти не торопятся ее отпускать. И очевидно, чтобы лучше «запомнила» великую страну — решили напоследок россиянку заморозить. Я сам прошел через многое. Постараюсь помочь, чем и как могу», — заявил Шугалей.

Между тем основания для задержки в депортации Миры вызывают вопросы. В феврале стало известно, что американские власти «потеряли» сопровождающие документы Тэрады — об этом сообщили только в день окончания ее срока.

1 марта Мире одобрили выдачу справки для возвращения домой. Однако «тонкости» бюрократической системы США настолько затянули этот процесс, что она по-прежнему остается в неволе в чужой стране.

Сейчас российские общественные деятели ожидают прибытия Тэрады на родину — по их прогнозам, прибыть в РФ она должна к концу марта. Неравнодушные активисты надеются, что на этот раз проволочки с американской стороны не помешают девушке вернуться домой.