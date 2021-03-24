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Geely анонсировала начало выпуска премиальных электрокаров под брендом Zeekr

Geely анонсировала начало выпуска премиальных электрокаров под брендом Zeekr

Пекин, 24 марта. Китайский автопроизводитель Geely начнет выпускать премиальные электромобили под новым брендом Zeekr. Запуск ожидается с третьего квартала 2021 года.

Компания планирует выпускать по одной новой электрифицированной модели в год. Такая информация содержится в пресс-релизе Geely, сообщает Autonews.

Электрические автомобили Zeekr построят на модульной архитектуре SEA (Sustainable Experience Architecture) от Geely. Аккумуляторы и системы управления, технологии электродвигателей также предоставит китайский автопроизводитель. Инвестиции в этот проект составят два миллиарда юаней.

Изначально продажу премиальных электрокаров предполагается запустить на местном рынке. Одновременно автокомпания оценит перспективы поставок машин и в другие страны. О возможности появления таких моделей на российском рынке в настоящий момент неизвестно.

Кроме того, китайская Geely совместно с Mercedes-Benz объявили о разработке электрокросса Smart. Работа ведется над пятидверным автомобилем, силовой агрегат которого будет полностью на электрической основе. Электрокар позиционируется как самая крупная модель марки Smart.

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