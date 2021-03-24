Geely анонсировала начало выпуска премиальных электрокаров под брендом Zeekr

Пекин, 24 марта. Китайский автопроизводитель Geely начнет выпускать премиальные электромобили под новым брендом Zeekr. Запуск ожидается с третьего квартала 2021 года.

Компания планирует выпускать по одной новой электрифицированной модели в год. Такая информация содержится в пресс-релизе Geely, сообщает Autonews.

Электрические автомобили Zeekr построят на модульной архитектуре SEA (Sustainable Experience Architecture) от Geely. Аккумуляторы и системы управления, технологии электродвигателей также предоставит китайский автопроизводитель. Инвестиции в этот проект составят два миллиарда юаней.

Изначально продажу премиальных электрокаров предполагается запустить на местном рынке. Одновременно автокомпания оценит перспективы поставок машин и в другие страны. О возможности появления таких моделей на российском рынке в настоящий момент неизвестно.

Кроме того, китайская Geely совместно с Mercedes-Benz объявили о разработке электрокросса Smart. Работа ведется над пятидверным автомобилем, силовой агрегат которого будет полностью на электрической основе. Электрокар позиционируется как самая крупная модель марки Smart.