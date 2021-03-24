Военные эксперты назвали заведомо провальным «ливийский план» США против РФ

Так называемый «ливийский план» ударов стратегической авиации ВВС США по территории России изначально обречен на провал. Похоже, аналитики Пентагона просто не понимают разницы между Ливией в 2011 году и Россией образца 2021 года.

Эксперты рассказали ФАН, в чем просчитались американские военные аналитики, и поставили крест на их планах.

Все новое — это хорошо забытое старое

Десятую годовщину ударов стратегических бомбардировщиков по Ливии ВВС США отметили демонстративным пролетом пары В-1B Lancer («Улан») и пары В-2 Spirit («Дух») над Исландией, Гренландией и Великобританией. По мнению зарубежных военных обозревателей, Пентагон преследовал главную цель — показать своим союзникам по НАТО возможность издалека ударить крылатыми ракетами по России без вхождения в зону действия ее систем ПВО с намеком на повторение «ливийского плана». Американские военные не придумали ничего нового, утверждает военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

«Еще в 70-е годы тогда еще в СССР готовились к сценарию отражения ударов именно стратегических бомбардировщиков, не входящих в зону действия наших сил ПВО. Так что мы уже почти полвека отражаем — и успешно — любые учебные атаки крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков. А многоуровневая, самая современная система ПВО надежно прикрывает всю нашу территорию», — считает военный эксперт.

Юрий Кнутов добавил, что на самом деле не было никакого «ливийского плана» США. В марте 2011 года началась военная операция «Odyssey Dawn» (в переводе с английского — «Одиссея. Рассвет») по сдерживанию войск лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. Войска коалиции, куда входили вооруженные силы США, Великобритании, Франции, Италии и других стран нанесли массированный удар по ливийской армии.

Первым делом самолеты коалиции и американские крылатые ракеты уничтожили систему ПВО. Это была слишком легкая цель, утверждает военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Дело в том, что у Ливии не было достаточно надежной системы ПВО. Она состояла из разрозненных компонентов, которые физически не могли быть объединены в единую сеть, накрывающую эту страну. Все комплексы к тому времени были устаревшими, производства разных государств — СССР, Франции и Германии», — объясняет собеседник ФАН.

По оценкам специалистов, система ПВО Ливии еще каких-то двадцать лет назад была одной из самых серьезных в странах Магриба. Созданная в начале 80-х годов с помощью СССР, система противовоздушной обороны надежно защищала Ливийскую Джамахирию. Все начало сыпаться, когда в 1992 году были введены международные санкции против этой страны. К началу 2000-х большая часть вооружения ливийских сил ПВО была списана, либо находилась в неработоспособном состоянии, так как режим санкций не позволял закупать запчасти для ремонта.

По оценке военных экспертов, к 2011 году у Муаммара Каддафи оставалось всего лишь пара десятков устаревших дивизионов зенитных ракетных комплексов и четыре дивизиона наиболее современных на тот момент и дальнобойных зенитных ракетных систем С-200ВЭ. Дополняла эти силы бригада французских зенитных ракет «Crotale» — образца конца 70-х.

Эти объекты и стали целью номер один для ста двенадцати крылатых ракет «Томагавк», которые выпустили накануне начала операции корабли и подводные лодки ВМС США, Франции и Великобритании. Эти крылатые ракеты — не такая уж сложная цель для тех же самых С-200, считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Но в ливийской армии не оказалось радиолокационных станций, которые бы могли засечь низколетящие цели.

«Ракета «Томагавк» — если она обнаружена, если на нее своевременно наведена стрельбовая станция, — то она, как цель, никакой проблемы из себя не представляет для любого зенитно-ракетного комплекса. Ракета идет без помех, ее скорость не превышает 900 км в час без сложных маневров. Ее преимущество — низкая высота, а у ливийцев с такими станциями ПВО были проблемы», — утверждает Сивков.

«Духи» и «Уланы» над Ливией

Волна «Томагавков» смела систему ПВО ливийской армии, открыв для налетов небо над всеми важными объектами. 19 марта 2011 года а 19:45 первые двадцать французских самолетов нанесли удар по армии Каддафи. И только после этого команду на взлет получили три стратегических бомбардировщиков США В-2 Spirit. Они удачно отбомбились по главному аэродрому Триполи, сбросив 48 бомб на этот объект.

Через неделю пара B-1B Lancer нанесла удар по объектам в Ливии. Однако в Пентагоне предпочитают говорить об одиночных рейдах только своих самолетов. Военный эксперт, заместитель ответственного редактора «Независимого военного обозрения» Владимир Гундаров уверен, что все дело — в имперских амбициях США.

«Соединенные Штаты претендуют на роль мирового гегемона, поэтому они считают ниже своего достоинства сказать, что им кто-то помогал в проведении военной операции против Ливии. Поэтому как это они, великая держава, могут признать, что не только они победили такого страшного противника, как Муаммар Каддафи», — иронизирует собеседник ФАН.

Фактически, в налетах на Ливию в марте 2011 года участвовало около трехсот боевых самолетов коалиции девяти стран. Сегодня коллективный успех этой операции фактически присвоили себе Соединенные Штаты. Именно американские военные считают, что они выиграли это сражение. Такая самоуверенность и позволяет им утверждать, что стратегическая авиация ВВС США может повторить ливийский сценарий.

Совместный мартовский полет двух пар В-1B Lancer и В-2 Spirit над Исландией, Гренландией и Великобританией как раз и показывает преимущества стратегических бомбардировщиков, уверены в Пентагоне.

Только почему-то американские военные аналитики не принимают во внимание возможности российских сил ПВО. Применение даже не самых современных российских систем в Сирии показали, что это оружие способно успешно отражать ракетные атаки США, утверждает Юрий Кнутов.

«Эффективность нашей системы ПВО доказали события в Сирии, когда Трамп заявил, что нанесет удар по этой стране «самыми умными ракетами», — объясняет собеседник ФАН, — В итоге 90% ракет отразили средства ПВО, наши российские, причем еще не самые современные. Более того, есть наш комплекс С-350 «Витязь» — те же самые американцы и турки уже окрестили его «убийцей крылатых ракет».

Российские военные эксперты указывают, что нанесение ракетного удара стратегическими бомбардировщиками ВВС США по территории нашей страны однозначно будет считаться актом агрессии. А за этим последует адекватный удар. То, что это может стать началом ядерной войны, военные аналитики в Пентагоне почему-то стараются не думать. И отправляют свои бомбардировщики в очередной провокационно-демонстрационный полет.