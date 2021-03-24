Омбудсмен Потяева предложила разрешить россиянкам работать удаленно по пятницам

Москва, 24 марта. Россиянкам необходимо разрешить удаленно работать один день в неделю. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева.

По ее словам, женщинам в России нужно небольшое послабление, которое позволит сократить получаемую ими нагрузку. Например, представительницы женского пола могут работать в дистанционном формате по пятницам. Таким образом получится немного снизить оказываемое на них давление на фоне того, что женщинам приходится трудиться наравне с мужчинами, а также заниматься бытовыми делами.

«Нагрузки на них очень большие. Ведь это постоянная готовка, уборка, семейные хлопоты, которые обычно падают на плечи женщин», — рассказала столичный омбудсмен.

Однако соответствующее решение необходимо принимать после глубокого анализа инициативы, считает Потяева. В перспективе аппарат омбудсмена может создать специальные анкеты, которые помогут гражданам высказаться на эту тему, сообщает «Вечерняя Москва».

Россияне ранее обсудили переход на четырехдневную рабочую неделю для женщин. Согласно опросу, большинство считает, что такое решение должен принимать работодатель.