Звездный нумеролог спрогнозировала исход болезни бывшей жены Аршавина

Москва, 24 марта. Нумеролог Клара Кузденбаева, которая составляет прогнозы для многих звезд шоу-бизнеса, рассказала о возможном исходе болезни экс-жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

Несколько месяцев назад бывшей супруге спортсмена поставили страшный диагноз — аутоиммунный некроз. Смертельный недуг разрушает ткани лица, из-за чего Казьмина практически лишилась носа.

По словам Кузденбаевой, бывшая жена Аршавина обладает излишней гордыней, от чего страдают многие окружающие. Материальное Казьмина ставит превыше всего, а духовному совсем не придает значения, утверждает нумеролог. Здоровье же, как говорит эксперт, является самым слабым местом экс-супруги футболиста. При этом Кузденбаева дает довольно обнадеживающий прогноз.

«Сегодняшние проблемы со здоровьем не смертельны: они разрешатся, и все будет хорошо. Алиса по своей программе долгожитель», — рассказала звездный нумеролог.

Казьминой исполнится 39 лет 7 июня. Эксперт говорит, что после дня рождения жизнь бывшей жены Аршавина начнет налаживаться. Но прежде всего Кузденбаева советует Казьминой измениться и перестать винить других в своих бедах.

«Она очень неправильно себя вела и поэтому получила удар в виде болезни», — пояснила эксперт в беседе с KP.RU.

Мать Андрея Аршавина, комментируя ситуацию с Казьминой, ранее назвала болезни экс-невестки придуманными. Бывшая теща футболиста ответила на эти слова в комментарии ФАН.