Москва, 24 марта. Черноморский флот во время своих учений успешно продемонстрировал кораблям НАТО свое превосходство в Черном море, отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Вместе с тренировочным процессом экипажей на фрегатах «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» учения также проводили формирования морской пехоты по предотвращению высадки десантных войск условного оппонента на стратегических участках побережья, передает издание «Народные Новости».

Проведение российских учений вблизи тренировок НАТО в Черном море стало для сил Альянса полной неожиданностью. Там находились крейсер Monterey и эсминец «Арли Берк». В это же время Черноморский флот вывел свои силы, которые гораздо мощнее, отметил Дандыкин. Стоит упомянуть, что корабли НАТО не просто так появились в Черном море.

«Украина стала заявлять устами своих обозревателей и экспертов, что Черное море — это море американское, море НАТО, что там нечего делать Черноморскому флоту. Учения показали, что по-прежнему хозяин Черного моря — это Россия», — добавил Дандыкин.

Российские силы, сосредоточенные в Черном море, могут справиться с любой задачей и достойно ответить на любую провокацию Запада, резюмировал он.

Недавно Василий Дандыкин рассказал, зачем на самом деле НАТО «посылает сигнал» России в Черном море.