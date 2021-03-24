Муж-тиран унижал британку, заставляя мыть пол зубной щеткой во время пандемии

Лондон, 24 марта. Британец-тиран заставлял жену мыть пол зубной щеткой. Также супруг всячески издевался над второй половинкой, бил ее и превратил жизнь англичанки в настоящий ад.

Житель Великобритании изводил супругу домашним насилием в течение всего времени коронавирусных ограничений. Жуткая история случилась в Южном Уэльсе, где муж в итоге напал с кулаками на свою жену, после чего она оказалась на больничной койке. О пандемии, росте домашнего насилия и бедной британке сообщает Mirror.

Во многих СМИ стала распространяться информация, что коронавирусный кризис принес с собой эпидемию домашнего насилия. Тысячи жертв оказались один на один с домашними тиранами, не имея никакой возможности скрыться от своего страха. Специальные службы отмечают рост звонков на телефоны доверия до 61%.

Такой же жертвой стала Рейчел У. из Уэльса, супруг которой издевался над ней, бил и заставлял мыть пол зубной щеткой. Ее единственным убежищем стала машина, откуда британка стала звонить в группы поддержки. С помощью таких звонков она поняла, что мужчина, который должен любить ее больше всего, на самом деле был жестоким монстром.

«Он заставлял меня убираться весь день, заставлял мыть полы зубной щеткой, будил по ночам под звуки музыки. Я не могла общаться с семьей, так что остались только я и он. Он не раз душил меня», — сокрушалась Рейчел.

Англичанка подтвердила, что во время пандемии ей стало гораздо труднее уживаться с супругом, поскольку он больше и плотнее стал контролировать ее жизнь. В конце концов Рейчел оказалась в больнице, где после очередного нападения мужа проходила лечение и реабилитацию.

Тогда британка решила основать программу «Свобода», которая помогает жертвам понять тактику их насильников. По мере того как пандемия крепла, программа набирала обороты, а посещаемость сайта и аккаунтов в социальных сетях утроилась. В период с апреля 2020 по февраль 2021 года на национальную телефонную линию доверия по борьбе с домашним насилием ежемесячно регистрировалось в среднем 13 162 звонка, что на 61% больше, чем в среднем за январь — март 2020 года.

Теперь Рейчел У. выступает за то, что даже не смертельное удушение было признано преступлением в соответствии с Законом о домашнем насилии. Во время пандемии Рэйчел помогла трем женщинам сбежать от своих партнеров и сейчас помогает еще 28 женщинам, которые продолжают жить со своими насильниками. В ее сеансах принимают участие более 50 женщин, а до пандемии число таких участников колебалось от 12 до 15 женщин.