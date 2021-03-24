Авторы National Review нашли объяснение поражениям США в вооруженных конфликтах

Вашингтон, 24 марта. США стали проигрывать в войнах из-за совокупности негативных факторов, в том числе, связанных с состоянием американского общества.

Свое объяснение поражений США в многочисленных вооруженных конфликтах по всему миру представили эксперты издания National Review.

Авторы публикации полагают, что неудачи американцев связаны с действиями политиков и командования, а также состоянием американского общества. В качестве примера они привели войну во Вьетнаме, где США развязали конфликт по надуманным причинам. Речь идет о ложном нападении Северного Вьетнама на американское военное судно в Тонкинском заливе.

Что касается действий политиков, то они, по мнению экспертов, недооценили движение пацифистов, из-за которого им пришлось вывести войска. Аналогичная ситуация произошла в Ираке, когда американцы заявили о создании иракскими учеными оружия массового поражения. При этом истинной причиной нападения было желание США контролировать нефтяные запасы страны.

Обозреватели также напомнили о неудачном опыте американских военных в Афганистане, где им не удалось добиться желаемых целей, а военные базы оказались в постоянной осаде.

Ранее стало известно, что ВС США будут выведены из Афганистана только после предварительного согласования со странами Североатлантического альянса. При этом американскому президенту Джо Байдену предложили назначить срок вывода войск к 1 мая или же оставить их на неопределенное время, передает телеканал «360».