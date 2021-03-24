Россиян предупредили о возможном подорожании летнего отдыха в Турции

Москва, 24 марта. Стоимость отдыха в Турции для россиян летом может вырасти на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

По словам эксперта, в настоящее время действуют акции по раннему бронированию на отдых в Турции, а тур можно приобрести со скидкой, передает ТАСС.

«Турция продается не так активно, как Краснодарский край: в Краснодарском крае сложно что-то найти приличное по акциям раннего бронирования, а в Турции найти еще можно», — отметила специалист.

Летний отдых в России также становится дороже, что, по ее словам, связано с высокими ценами на топливо и более высокими производственными затратами для отельеров. Предложения по внутреннему отдыху в России еще есть, но летние путевки стремительно раскупаются, резюмировала исполнительный директор АТОР.

Французская авиакомпания Air France ранее объявила о возобновлении полетов из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».